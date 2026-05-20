Chichén Itzá: Turistas escalan pirámide prohibida y enfrentan consecuencias

Una nueva polémica se desató en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, luego de que dos visitantes desafiaran las restricciones vigentes y escalaran la emblemática pirámide de Kukulkán, un acto que está estrictamente prohibido para el público.

El incidente quedó registrado en varios videos que rápidamente se difundieron en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los dos individuos suben los escalones del templo e incluso ingresan a la estructura superior. Sin embargo, el reclamo no tardó en llegar: al bajar, un grupo de turistas los esperaba en la base para confrontarlos y reprocharles enérgicamente su falta de respeto hacia el monumento.

Cabe señalar que el acceso a la pirámide de Kukulkán se cerró de manera definitiva en el año 2006. Esta estricta regulación se impuso con el objetivo de frenar el deterioro de los escalones, preservar la integridad de la construcción y evitar daños que no se puedan reparar en este sitio, el cual cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Este tipo de conductas no solo generan el rechazo de los presentes, sino que también conllevan serias consecuencias legales. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, las personas que infrinjan estas normas y decidan subir a la estructura pueden recibir sanciones económicas que van desde los 50 mil hasta los 100 mil pesos.