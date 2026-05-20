Lazare, el perro más longevo del mundo, muere a los 30 años

Lazare, el perro más longevo del mundo, murió a los 30 años y 5 meses.

Hasta el momento, ningún perro había vivido tanto como Lazare, quien nació en 1995, por lo que se espera aparezca en el Libro Guinness de los Récords.

Muerte de Lazare en Francia

Confirman muerte de Lazare, el perro más longevo del mundo. Lazare, el perro más longevo del mundo, murió el jueves 14 de mayo en la clínica veterinaria de Allonzier-la-Caille (Alta Saboya), cerca de Annecy, en Francia. Ophélie Boudol, dueña de Lazare, confesó entre lágrimas que lo tuvo en sus brazos hasta su último suspiro.

Cuando la dueña de Lazare decidió adoptarlo, se le informó de su longevidad, la cual fue cotejada en el Archivo Nacional de Identificación y el Libro Genealógico Francés.

La decisión de adoptar a Lazare

De acuerdo con Ophélie, decidió llevar a casa a Lazare porque no quería que el perro terminara su vida solo en un refugio. Sin embargo, el pasado jueves Lazare se puso en estado letárgico y al llevarlo al veterinario le aplicaron un suero, pero ya no sobrevivió.

El actual récord del perro más longevo del mundo lo tiene un pastor australiano que vivió 29 años y 160 días.

Posible reconocimiento en el Guinness

No obstante, podría ser superado por Lazare en caso de que el Libro Guinness de los Récords reconozca su edad mediante la revisión de documentos oficiales de la mascota.