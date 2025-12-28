Detienen a Daniel Borjas en Monterrey tras pelea en antro

El influencer Daniel Borjas terminó la noche del sábado de la peor manera posible. Durante la madrugada de este domingo, fue detenido por elementos de seguridad tras verse involucrado en una pelea afuera de un antro en la ciudad de Monterrey.

La intervención policial quedó registrada en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a Borjas con una actitud confrontativa, presumiendo que se encontraba transmitiendo en vivo y asegurando tener alrededor de 1,500 personas viéndolo, en lo que muchos interpretaron como un intento de presionar o intimidar a los oficiales.

Lejos de calmar la situación, el creador de contenido se mostró alterado, poco colaborativo y visiblemente bajo los efectos del alcohol. Su comportamiento terminó por complicar el momento, por lo que los policías decidieron esposarlo y trasladarlo ante sus superiores para definir su situación jurídica.

Como era de esperarse, el episodio no tardó en explotar en plataformas digitales. Usuarios y seguidores reaccionaron con una mezcla de críticas, memes y burlas, colocando el nombre del influencer en el centro de la conversación durante varias horas.

Hasta el momento, Daniel Borjas no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, mientras el video sigue acumulando reproducciones y comentarios que cuestionan su conducta.