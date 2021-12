Viajera amamanta a su gato en pleno vuelo comercial en EU

Una mujer causó polémica en una situación fuera de lo común en un vuelo de la aerolínea comercial Delta Airlines, en Estados Unidos, luego de que sin importar nada se pusiera a amamantar a su gato. Los hechos se registraron en un vuelo de la ciudad de Syracuse, en Nuevo York hacia Atlanta, Georgia, donde nadie se esperaba una situación tan bizarra en lo que parecía un viaje rutinario.

La mujer simplemente comenzó a amamantar a su gatito, hecho que llamó la atención de la azafata, quien al darse cuenta de la escena de la viajera con su mascota, se acercó para pedirle que dejara de alimentar al gato y que lo pusiera de nuevo en su jaula, sitio en donde se suponía debería de ir.

Sin embargo, la viajera se negó y continúa dándole su leche al gatito, lo que causó molestia en la tripulación del vuelo.

Luego de que notaron que no les haría caso, la tripulación del vuelo de Delta Airlines mandó un mensaje por el Aircraft Communications Addressing and Reporting System, el indicaba que una "pasajera en el asiento 13A está amamantando a un gato y no quiso regresarlo a su transportador cuando el asistente de vuelo se lo pidió".

Una de las azafatas de la aerolínea que había presenciado la escena y que cuenta con TikTok, detalló que el personal de seguridad tuvo que intervenir y solicitarle que "jamás volviera a hacer eso en ningún viaje". La asistente de vuelo añadió que la pasajera tenía envuelto a su gatito con una cobija, tal y como se envuelve a un bebé, decidiendo amamantarlo durante el vuelo.

Además, la trabajadora aérea sostuvo que la mujer no quedó detenida por su bizarro comportamiento ni tampoco se presentaron cargos en su contra, únicamente se le pidió que no repitiera la extraña acción nunca jamás.

Finalmente, vale aclarar que Delta Airlines permite que las mujeres amamanten, pero a sus hijos humanos en sus vuelos, sin embargo, no tiene ningún lineamiento para animales, puesto que la línea aérea exige que las mascotas viajen seguras en todo momento dentro de una jaula transportadora, mientras se encuentren dentro del avión.