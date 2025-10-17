Arranca Preventa de Boletos para Vive Latino 2026

Precio del boleto y beneficios que incluye

Acá precio y beneficios que incluye el boleto para Vive Latino 2026.

Con el arranque de la preventa de boletos para el festival de música Vive Latino 2026 ya se conoce el precio y los beneficios que incluye cada ticket.

Por los que serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026, los cuales son los siguientes:

General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)

Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)

Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)

Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)

Beneficios Abono Platino - Vive Latino 2026

El boleto Abono Platino con un precio de 5 mil 670 pesos sin cargos, incluye los beneficios siguiente en el Vive Latino 2026:

Doce horas de música en 5 escenarios

Activaciones de marcas

Casa Comedy

Lucha Libre

Momentos Indio

Aldea Musical

Vive La Feria

Zona de disqueras independientes y vinilos

Mercadillo

Acceso a compra de lockers

Compra con sistema Banamex Cashless

Zona de ONGs

Zona de foodtrucks

Zonas de comida

Barras de bebidas

Performance dentro del festival

Zonas recreativas y de descanso

Entrada con carriles exclusivos

Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music

Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del escenario Amazon

Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)

Terraza con Wi-Fi exclusivo

Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon

Lanyard conmemorativo

Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival

Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas