Arranca Preventa de Boletos para Vive Latino 2026

Precio del boleto y beneficios que incluye
Acá precio y beneficios que incluye el boleto para Vive Latino 2026.
Con el arranque de la preventa de boletos para el festival de música Vive Latino 2026 ya se conoce el precio y los beneficios que incluye cada ticket.
Por los que serán 4 tipos de boletos que se venderán para el Vive Latino 2026, los cuales son los siguientes:
General: Abono a 3 mil pesos (Fase 1)
Platino: Abono a 5 mil 670 pesos (Fase única)
Boxes Oro: Abono a 7 mil 100 pesos (Fase única)
Boxes Diamante: Abono a 10 mil pesos (Fase única)
Doce horas de música en 5 escenarios
Activaciones de marcas
Casa Comedy
Lucha Libre
Momentos Indio
Aldea Musical
Vive La Feria
Zona de disqueras independientes y vinilos
Mercadillo
Acceso a compra de lockers
Compra con sistema Banamex Cashless
Zona de ONGs
Zona de foodtrucks
Zonas de comida
Barras de bebidas
Performance dentro del festival
Zonas recreativas y de descanso
Beneficios Abono Platino - Vive Latino 2026
El boleto Abono Platino con un precio de 5 mil 670 pesos sin cargos, incluye los beneficios siguiente en el Vive Latino 2026:
Entrada con carriles exclusivos
Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
Terraza lounge de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del escenario Amazon
Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (costo extra al boleto)
Terraza con Wi-Fi exclusivo
Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
Lanyard conmemorativo
Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival
Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas