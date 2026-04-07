Wendy Guevara quiere asistir a la mañanera con Omar García Harfuch

La influencer y ganadora de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por polémicas ni redes sociales, sino por una curiosa y ambiciosa idea: quiere asistir a una conferencia mañanera... y no sola.

Su objetivo es encontrarse cara a cara con Omar García Harfuch, actual figura clave en temas de seguridad en México, durante una de las conferencias del gobierno. Sí, así como suena.

De las redes a la política (a su estilo)

Wendy Guevara, conocida por su espontaneidad y carisma, expresó abiertamente su deseo de asistir a la famosa "mañanera", ese espacio donde el gobierno federal informa y responde preguntas a medios.

Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo su interés en asistir, sino su intención directa de coincidir con García Harfuch, una figura pública que ha ganado notoriedad en los últimos años dentro del ámbito político y de seguridad.

Según lo revelado, la influencer incluso hizo un llamado para que se le permita participar en este espacio, demostrando que su personalidad extrovertida no tiene límites, ni siquiera frente a escenarios políticos.

¿Broma o estrategia?

Aunque muchos podrían pensar que se trata de una ocurrencia más de Wendy, lo cierto es que su comentario generó conversación en redes sociales.

Por un lado, hay quienes lo ven como una simple broma fiel a su estilo desenfadado. Por otro, algunos interpretan su interés como una señal de cómo las figuras del entretenimiento están cada vez más cerca del discurso público y político.

Y es que no es la primera vez que influencers buscan cruzar esa línea.

El fenómeno Wendy: cuando el entretenimiento se mezcla con lo público

Desde que saltó a la fama, Wendy Guevara ha demostrado tener una conexión especial con el público. Su autenticidad la ha llevado a convertirse en una de las figuras más queridas del internet en México.

Ahora, con esta peculiar propuesta, vuelve a colocarse en el centro de la conversación, mostrando que su influencia puede ir más allá del entretenimiento.

¿La veremos en la mañanera?

Por ahora, no hay confirmación de que su deseo se haga realidad. Sin embargo, la idea ya encendió la curiosidad de muchos:

¿Se permitiría la participación de una influencer en ese espacio?

¿Sería un momento histórico o simplemente un episodio viral más?

Lo único seguro es que, si algo caracteriza a Wendy Guevara, es su capacidad de sorprender... y esta vez no fue la excepción.