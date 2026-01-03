Xuxo Dom estalla en lágrimas y acusa amenazas tras conflicto con La Cotorrisa

El comediante e imitador de voces Xuxo Dom compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que aparece visiblemente afectado y llorando, luego de la polémica surgida alrededor del caso legal que involucra a su esposa, Jessica Bustos, y a los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, integrantes de La Cotorrisa.

En los videos, el creador de contenido afirmó que ha sido víctima de amenazas y extorsiones, además de señalar presuntas irregularidades en el proceso judicial. Su pronunciamiento ocurrió días después de que Slobotzky publicara un mensaje en redes sociales celebrando que un asunto legal, con el que habían estado "batallando" durante meses, se resolvió a su favor.

Aunque el integrante de La Cotorrisa no dio detalles sobre el caso, varios usuarios relacionaron su mensaje con la demanda presentada por Jessica Bustos. En su cuenta de X, Slobotzky escribió: "Buenos días México, pues nada hoy nos dieron una GRAN noticia con respecto a un tema con el que estábamos lidiando como proyecto", aclarando que había sido cuidadoso con sus palabras.

Horas más tarde, Jessica Bustos realizó una transmisión en vivo en la que denunció que se llevó a cabo una audiencia sin que ella ni su equipo legal fueran notificados. Según explicó, en dicha diligencia se habría declarado nula una de las pruebas más relevantes, lo que calificó como un proceso realizado "por debajo del agua".

¿Cómo ocurrió la polémica?

Posteriormente, Xuxo Dom reaccionó en redes sociales y expresó su desesperación por la situación. Entre lágrimas, aseguró que nunca quiso verse envuelto en la polémica y lamentó las burlas dirigidas hacia él y su esposa. También cuestionó que ese tipo de comentarios sean considerados comedia y señaló que, según su percepción, las burlas no solo lo afectaron a él, sino también a otras personas, incluidos famosos y niños con discapacidad.

Detalles del conflicto legal

En su mensaje, el comediante también acusó que se ha minimizado el conflicto, afirmó que continúan las amenazas y la extorsión, y negó estar motivado por dinero. Dijo sentirse profundamente afectado tras 13 años de carrera y concluyó señalando su estado de desesperación ante la situación que enfrenta.