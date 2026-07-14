Yahir se une a La Casa de los Famosos en México

¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ´La Casa de los Famosos México´.

Tal como se sospechaba, Yahir se sumó a la cuarta temporada de ´La Casa de los Famosos México´, convirtiéndose en uno de los participantes más populares de esta edición del reality producido por Rosa María Noguerón.

Wendy Guevara, quien conducirá las pregalas y postgalas de ViX, fue la encargada de revelar en vivo al cantante originario de Hermosillo, Sonora, a través de las señales de Televisa y de la transmisión en el canal oficial de YouTube del programa.

"Un poquito de todo. Me encantaría cantar unas rolitas allá dentro cuando se pueda, pero también participar, pasarla bien y divertirnos, sin olvidar que esto es un show", dijo el exjuez de ´La Voz´ y exconductor de ´La Academia´.

¿Qué pasó con Yahir?

El cantante alcanzó récords de popularidad hace más de dos décadas con el lanzamiento de ´Alucinado´ y posteriormente protagonizó melodramas como ´Enamórate´, ´Bellezas Indomables´, ´Soñarás´ y ´Quiéreme Tonto´, durante su etapa en TV Azteca.

"Quiero una reconexión. Pasó hace mucho tiempo, hace 24 o 25 años, y siento que desde entonces la gente no conoce realmente más de mí. Soy el peor para mostrarme", dijo el intérprete de ´No te Apartes de Mí´.

Proyectos recientes de Yahir

Años más tarde, Yahir se incorporó a proyectos de Televisa como ´Mi Marido Tiene Familia´, ´La Desalmada´ y el reality ´Juego de Voces´, con el que volvió a colocarse entre los favoritos del público.