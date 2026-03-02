Rumores de boda: Zendaya y Tom Holland se habrían casado

¿Boda en secreto? Aseguran que Zendaya y Tom Holland ya se casaron

Como balde de agua fría cayó la declaración del estilista Law Roach la noche del domingo en la alfombra roja de los Actor Awards, ya que aseguró que su amiga Zendaya ya le había dado el "acepto" al también actor Tom Holland tras casi dos años de haberse comprometido.

Al menos hasta después de las 13:00 horas de este lunes, ninguno de los integrantes de la pareja, Zendaya u Holland, había salido a desmentir o confirmar públicamente la aseveración del hombre cercano a la actriz.

"La boda ya pasó, te la perdiste", dijo Roach al medio Access Hollywood, lo que dio por hecho la unión matrimonial.

La declaración de Law Roach

La declaración de Law Roach sorprendió a los asistentes de los Actor Awards, donde afirmó que la boda ya había ocurrido. Esta afirmación ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos de la pareja, quienes esperan una confirmación oficial.

La historia de amor de Zendaya y Tom Holland

Desde su aparición en 'Spider-Man: Homecoming', la relación de Zendaya y Tom Holland ha sido objeto de atención mediática. Fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja, a la par de hacer pública su relación tras haber sido captados por un paparazzi besándose.

Compromiso y rumores de boda

En enero de 2025, TMZ publicó que la pareja aprovechó los días decembrinos para dar un paso más serio en su noviazgo, cuando Tom le pidió matrimonio y la actriz de 'Euphoria' aceptó muy enamorada.