Admite Trump que EU afronta problemas por equipo médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy la dificultad de conseguir suministros sanitarios, cruciales en medio del avance del coronavirus, mientras que funcionarios advirtieron que el sistema de prestación de asistencia sanitaria estaba en peligro de colapsar.

El mercado mundial de mascarillas y ventiladores está Desquiciado. Estamos ayudando a los estados a conseguir equipos, pero no es fácil», escribió Trump en Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020