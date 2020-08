Así se despidió Rafaela, hija de Cristian Castro, de su abuelito Manuel «El Loco» Valdés

PUBLICIDAD

En redes sociales se viralizó un video donde Rafaela, hija de Cristian Castro y Paola Erazo, se despide de su abuelo Manuel «El Loco» Valdés, quien falleció la madrugada del pasado viernes 28 de agosto. La también nieta de Verónica Castro conmovió los corazones de muchas personas, con el mensaje que mandó llenó de inocencia.

Rafaela de seis años de edad, nieta de Manuel «El Loco Valdés», expresó: «hoy (el pasado viernes) es el día de los abuelos en México y le mando un saludo a mi abuelito Manuel que está en el cielo; también les mando un saludo a los niños, tienen que cuidar mucho a sus abuelitos porque es lo más divino que puede tener una familia».

El video de Rafaela fue grabado por su mamá Paola Erazo en su habitación; ambas viven en Colombia. En una reciente entrevista de Verónica Castro en el programa Ventaneando de TV Azteca, contó que su nieta ha llorado mucho por la muerte de su abuelito «El Loco» Valdés.

La que está en la lágrima total porque me habló por teléfono y me dijo: ‘abuela ya no puedo más, abuelita por favor, se me está muriendo mi familia’.

Verónica Castro mencionó que la pequeña Rafaela está consternada, ya recientemente también enfrentó la muerte de su bisabuela, doña Socorro Castro Alba (mamá de Verónica). «En un drama total porque dice que se le acaba de morir su abuelita y ahora se le muere el abuelito, y me dice: ‘por favor ya no quiero que se muera nadie de mi familia’, está muy compungida, pobrecita».

En esa misma entrevista, Verónica Castro contó que mantenía comunicación con Manuel «El Loco» Valdés, sobre todo cuando su salud se agravó, incluso, tiene poco que hablaron por teléfono: «la semana pasada, no tiene ni 10 días que hablé con él, hablamos poquito porque estaba cansado pero muy amable».

Por otra parte, Cristian Castro se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, trabajando en lo que será su nueva producción discográfica. Al no poder venir a México al funeral de su padre «El Loco» Valdés, a través de un video expresó: «hoy falleció mi padre Manuel ‘El loco’ Valdés. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que gozó su espíritu, sus actuaciones en teatro y televisión, sus conducciones, su buen humor, su comedia».

«Estoy muy orgulloso de ser su hijo, estoy muy agradecido con la familia Valdés por muchos años de apoyo, de cariño, que me brindaron cuando me quise acercar a él».

Cristian Castro se dijo muy agradecido con su mamá Verónica Castro por hablar muy bien de su padre y por seguir enamorada de él. «Estoy muy triste por la pérdida de mi padre y comparto este dolor con muchísima gente, sobre todo, mi gente de México, estoy cerca de los Valdés en este difícil momento».