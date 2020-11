Busca COBAC padrino para 100 estudiantes

PUBLICIDAD

Busca el Colegio de Bachilleres (Cobac) Prepa 24 a padrinos para 100 jóvenes que no tienen conectividad para entregar sus tareas e ingresar a las clases virtuales, el apoyo requerido es pagar cien pesos cada quince días y la institución dará a conocer las calificaciones y trabajos de los alumnos.

La directora Rosa Edith Campos Barco comentó que se tiene una población estudiantil de mil 70 alumnos, de esos, se detectaron alrededor de 100 que no cuentan con internet y a otros 10 que no tienen un teléfono celular para cumplir con sus clases en línea.

Indicó que mediante el Programa de Alumnos de Alto Desempeño donde la mínima calificación es de ocho, se han detectado a otros jóvenes que no tienen conectividad y buscan no tener índice de deserción escolar.

El compromiso será entre el padrino, la institución y el alumno, donde la persona dispuesta a ayudar, tendrá el celular del joven para pagar por un paquete de saldo cada quince días y cuando pase el primer parcial, la directora entregará las boletas de calificación.

“Tenemos a padres de familia que no tienen trabajo y alumnos que han perdido a sus padres o familiares, por eso no pueden realizar o enviar sus actividades, los que no tienen un medio pueden acudir al plantel para realizarlas ya que tenemos internet en todas las instalaciones, sin embargo, solo han acudido dos por salón”.