Busca un sueño en el Taekwondo

PUBLICIDAD

eEl sueño de llegar cada día más lejos es uno de los objetivos de Yoselyn Georgina Puente Terrazas, a sus 13 años es cinta negra tercer poom, joven con aspiraciones de algún día ser campeona del mundo, estudiante del Instituto Central Coahuila, cursa actualmente el primer grado de secundaria.

Hija de Jorge Humberto Puente Romo y Blanca Maely Terrazas Díaz, hermana de Maely y Michelle que también incursionan en el mismo deporte del Taekwondo, desde muy pequeña al igual que sus dos hermanas comenzó la practica en esta rama del arte marcial.

EL AMOR POR EL DEPORTE

Yo desde muy pequeña lo práctico, no recuerdo la edad en que lo hice, ha sido muy bonito, cuando comencé no era tan duro, conforme a pasado el tiempo esto ha sido muy duro, cada vez son más intensos los entrenamientos, pero así conforme eso sube de nivel, mi amor por este deporte se convierte en una pasión.

LAS COMPETENCIAS

Dentro de las competencias que tengo son Nacionales, Jr, Opens e Internacionales, así como cada competencia también en la ciudad, es muy gratificante estar compitiendo por ser el primer lugar, hay que aprender de todo cada día, para mañana ser triunfador.

LO DIFÍCIL DE SER ALUMNA DE TAEKWONDO

Lo más complicado son los regaños de mi entrenador y las dietas que tenemos que llevar para poder estar en forma ya que eso es una exigencia en las competencias, de ahí no puedo decir que algo es más difícil.

LOGROS IMPORTANTES

Todo es un logro en la vida, pero hablando de la competencia lo mejor que tengo es una medalla de Plata en 2016, 2017 una medalla de bronce, en un open de Puerto Vallarta este año 2020 gané plata y después en un Internacional de Dallas gané Oro antes de que comenzara la cuarentena en el mundo.

¿CÓMO HAS VIVIDO LA CUARENTENA?

Desde que todo llegó no me agradó tanto porque ya no pude ir a mi escuela a entrenar, ni a estudiar, además lo más malo es que se suspendieron los juegos nacionales por el COVID y nos estábamos preparando muy duro para esa competencia, ahora tendremos que esperar para recibir las nuevas fechas.

“Finalmente quiero invitar a todos los jóvenes como yo a que practiquen taekwondo porque es un deporte muy bonito y te inculca buenos valores para ser mejor persona, quiero dar un agradecimiento a mis padres ellos siempre me han apoyado en dietas, entrenamientos, porque gracias a ellos he podido ir a todas las competencias grandes y lejos de casa, a mis hermanas que me impulsan a seguir adelante, a mis maestros gracias por todo”.