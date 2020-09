Consulta sobre juicio a ex presidentes no viola derechos humanos: AMLO

El Presidente dijo que la pregunta que propuso ante el Senado no está orientada a que se violen derechos humanos, pues no hay sesgo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta sobre juicio a ex presidentes desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari no viola ninguna garantía ni los derechos humanos de los implicados porque no hay juicios sumarios ni procesos extra judiciales, por lo que pidió esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 1 de octubre, luego de la propuesta del ministro Luis María Aguilar para declarar inconstitucional la petición.

«Hay que esperarnos a resuelva la Corte porque éste es un proyecto de un ministro, creo que ya se fijó, el 1 de octubre se reúnen y ahí se va a votar si están de acuerdo con el proyecto del ministro o no. Hay que esperarnos para el 1 de octubre, no adelantar nada», dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que «llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial».

En La Mañanera, agregó que no es sustancial impedir la consulta bajo el argumento de que se violan derechos humanos, pues la pregunta que se propuso no hace referencia a «que no se les tenga ninguna consideración» a los ex presidentes.