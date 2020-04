Donan Splitter para ventilador mecánico

PUBLICIDAD

Un grupo de médicos apoyados con el hospital Tecnológico de Monterrey, donó al municipio 160 divisores de ventilación (splitter), que pueden proporcionar oxigeno de un ventilador mecánico para una o más personas.

Este equipo fue aprobado por la FDA, organismo encargado de la salud publica en Estados Unidos hace tres semanas, la ciudad de New York lo están utilizando porque no tienen más recursos, “me puse a pensar que si en un país de primer mundo no los tienen, pues México menos, siendo Coahuilense y específicamente de Monclova me di a la tarea de crear estos dispositivos”, señaló el Doctor Juan Alberto Quintanilla.

Declaró que su acción fue apoyada por empresarios de Nuevo León que tienen impresoras 3D, de esa manera se fabricaron, se utilizarán en México y empezarán en Monclova que es la ciudad que tiene un mayor número de casos.

“Trajimos 160, se utilizan dos por ventilador, Monclova tiene muy poquitos ventiladores pero sé que llegaron 5 y están por llegar más, lo que tengamos lo vamos a duplicar y así ayudaríamos a más”.

Destacó que es un dispositivo que se utiliza en situaciones catastróficas, España, Italia y ahora Estados Unidos lo está utilizando, “con esto se trata de ayudar a más personas, los ventiladores son bastante caros cuestan más de 70 mil dólares y si le podemos sacar provecho para que ayude a más personas, es un milagro que da vida y que cuesta no más de 300 pesos”.

“Este aparato distribuye en dos vías de entrada y salida, para dos pacientes, las autoridades municipales y de salud aceptaron la donación, será utilizado después del curso de entrenamiento que les vamos a impartir para que lo puedan utilizar, una vez que se sature la utilización de los ventiladores existentes es cuando se van a ocupar”.

Quintanilla, formó un equipo multidisciplinario junto a los médicos Guillermo Torre, José Gildardo, Jaime Guajardo y Vicente Jiménez que en conjunto con empresas y el apoyo del ITESM a través del TecSalud, lograron crear estos aparatos en forma de “Y”, que a simple vista es bastante simple de fabricarlo, pero muy complicado al producirlo ya que se necesitan empresas de impresión 3D.

Se reconoció que es un método experimental, pero que es lo que se requiere en situaciones catastróficas, para alimentar con oxígeno a dos, tres o más personas.

QUE ES UN VENTILADOR MECÁNICO

No se trata de una máscara de oxígeno puesto en la boca mientras usted disfruta acostado pensando en su vida.

La ventilación invasiva para el COVID19 (entubación que se hace bajo anestesia general) consiste en quedarse 2 a 3 semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decubitus ventral) con un tubo enterrado en la boca hasta la tráquea y que le permite respirar al ritmo de la maquina a la que esta conectado, Usted no puede hablar ni comer ni hacer nada de manera natural.

La molestia y el dolor que siente necesitan la administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar todo esto durante un coma artificial.

En 20 días de este tratamiento en un paciente joven la pérdida de masa muscular es de 40% y la rehabilitación será de 6 a 12 meses, asociado a traumatismos de la boca o incluso de las cuerdas vocales, además de que muchas personas ancianas o ya frágiles no soportan el tratamiento.