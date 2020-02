En el levantamiento de pesas olímpico

PUBLICIDAD

El pasado fin de semana, se llevo a cabo una importante cita para el equipo de halterofilia de Piedras Negras, en la ciudad de Monterrey Nuevo León, al buscar su pase en la etapa regional y asegurar un puesto en el siguiente escalón, el nivel nacional; teniendo como destacados a seis atletas que consiguieron su clasificación.

Alfonso Castillo, Miguel Mercado, Eron Beltrán, Cristofer Pérez, Osvaldo Hernández y Sofía Mata, fueron los nombres que aparecieron en la lista de clasificados por parte del seleccionado de esta frontera, luego de la competición en la ciudad regiomontana.

No queda demás, hacer énfasis en el gran momento que viven estos jóvenes, comenzando por Cristofer Pérez, quien logró una marca de 80 kilos de arranque y 100 de envión en la categoría 62 sub 17; Osvaldo Pérez con una marca de 85 en arranque y 100 de envión en la división sub 20, Miguel Mercado con un registro de 90 de arranque y 110 de envión en la sub 17, todos ellos bajo la tutela del profesor Luis Carreras.

Mientras que Alfonso Castillo, sumando más y más logros a su joven carrera para el representativo de Piedras Negras, se llevó una marca de72 kilos en arranque y 90 kilos en envión en la división sub 15 89 kg. Este entrenado por el profesor Abraham Lira, y para sellar el gran paso del equipo local por la etapa regional, Sofía Mata en la categoría sub 15, registró una marca de 43 kg en arranque y 65 en envión en la rama de más de 76 kilogramos.