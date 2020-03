Enfermera es asesinada por su esposo; vecinos en cuarentena escucharon todo

Una enfermera del National Health Service (NHS) en Reino Unido fue asesinada a puñaladas por su marido, un ex soldado, pero como nadie puede salir por la cuarentena, sus vecinos, horrorizados, escucharon y vieron todo desde su encierro por el Covid-19.

La madre de tres, Victoria Woodhall, de 31 años, fue apuñalada varias veces ayer por la noche afuera de su casa, ubicada en Middlecliffe, cerca de Barnsley, en Yorkshire, Reino Unido.

Mum-of-three Victoria Woodhall, 31, was stabbed mulitple times yesterday evening outside her home in the village of Middlecliffe, near Barnsley, South Yorks. (@laurarichards99 )

Her name was #victoriawoodhall 😢https://t.co/8MPPyCVT8n

