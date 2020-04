Lleva su canto al Cristo de la Bartola

PUBLICIDAD

Para dar un mensaje de esperanza, la monclovense Litzy Covarrubias tocó y canto una canción bajo el Cristo de La Bartola, con la intención de decirle a la gente que la pandemia pronto pasará y todo será mucho mejor “Monclova saldremos de esta, Dios está con nosotros”, mencionó en su cuenta de Facebook.

La canción se titula “Al final” y es de la cantante cristiana Lilly Goodman, pero Litzy Covarrubias la adecuó a su estilo y grabó su video justo un día después de que el Cristo más grande Latinoamérica fuera instalado en la ciudad de Monclova.

Mientras toca el ukulele, la talentosa joven da un mensaje de fe, de esperanza no solo a los monclovenses sino a todo aquel que vea su video.

“Y aprendí que la vida todo tiene sentido y descubri que todo obra para bien, que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tú palabra no ha fallado, nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti”, es parte del mensaje de la canción.