Los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nunca estuvieron juntos: Encinas

México.- Este 26 de septiembre de 2020 se cumplen 6 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero; por lo que el Gobierno de AMLO presentó un informe con todos lo avances y acciones realizadas desde 2018 a la fecha que incluye las detenciones de personas claves y la identificación de un resto óseo del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre .

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para el Caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos dijo que la búsqueda en vida de los estudiante no han dado resultados y que la noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas nunca estuvieron juntos, lo que constituía la tesis principal de la “verdad histórica” que intentó imponer el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“En este tiempo, hemos obtenido información que nos ha permitido determinar la operación del grupo delictivo, las fuerzas de seguridad y los agresores en cuanto a sus comunicaciones y desplazamiento. También el papel de la estructura delictiva, horarios y seguimiento de los actores. La verdad histórica carece de fundamentos porque en ningún momento los 43 estuvieron juntos”. Alejandro Encinas

Aquí no estamos cansados y no nos vamos a cansar a hasta encontrar a todos los estudiantes de la Normal de #Ayotzinapa @A_Encinas_R pic.twitter.com/ydphouINOd — La Izq. se levanta (@radioamlo) September 26, 2020

El funcionario dijo que las decisiones de algunos jueces son una burla para los padres de familia y para la justicia en México porque dan cuenta de la corrupción que aún permanece en el sistema judicial. Además, señaló que enfrentar resistencias del viejo régimen que pretenden frenar los resultados.

“La verdad histórica se construyó en beneficio de los perpetradores. La justicia debe alcanzar a todos los involucrados. No habrá impunidad. No generaremos falsas expectativas y no construiremos otra verdad histórica. Aquí no estamos cansados y no descansaremos hasta encontrar a los normalistas”. Alejandro Encinas

Encinas señaló que autoridades se han reunido con decenas de informantes que han aportado datos importantes a las indagatorias para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.