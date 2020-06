‘No es un momento oportuno para invertir en México’: Embajador Christopher Landau

El embajador estadounidense Christopher Landau refirió que no es un buen momento para la inversión extranjera en México.

PUBLICIDAD

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que no es un buen momento para la inversión extranjera en nuestro país.

La polémica declaración se dio este jueves durante una reunión virtual del funcionario con la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México”, expresó el embajador Christopher Landau.

🔴 «Tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México» Sí, así lo dijo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau durante su participación en un foro de @CONCAMIN 📹 @RevIndCONCAMIN pic.twitter.com/v5dHZZrWoM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 25, 2020

El diplomático también refirió que es preocupante que haya un panorama desalentador para la inversión extranjera en varios sectores; además, enfatizó que el gobierno de la República no ha cumplido con la promesa de mantener intactas las reglas a los inversionistas que fueron implementadas desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“El gobierno de México dijo que en varios casos no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de gobiernos anteriores, pero que se iban a respetar las promesas que ya se habían hecho en el pasado, las reglas del juego que se habían establecido”, refirió el estadounidense.

“Para mí, algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego”, expresó el embajador Christopher Landau.

En reunión virtual con @CONCAMIN, el Embajador de Estados Unidos @USAmbMex Cristopher Lanadu reconoció que no es buen momento para invertir en México. El gobierno no ha cumplido con su promesa de no cambiar las reglas para inversionistas. ¿Y así se reunirá AMLO con Trump? — Maricarmen Cortés (@mcmaricarmen) June 25, 2020

ACTUALIZACIÓN

Pese al audio que circula donde claramente se escucha su voz con la declaración sobre el momento poco oportuno para la inversión extranjera en México, el embajador Christopher Landau negó haber abordado el tema de esa forma.

El diplomático utilizó su cuenta oficial de Twitter para emitir un mensaje en donde niega haber emitido dichas palabras sobre nuestro país.

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, explicó a sus seguidores e incluso citó en otro tuit la importancia de la nueva entrada en vigor del T-MEC.