No lo dejaron ir al Barcelona

El mexicano Carlos Vela aceptó en 2019 la propuesta del Barcelona para ir por cuatro meses, pero el LAFC de la MLS frustró esa oportunidad.

“No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, dijo en una entrevista que publica la revista GQ México.

En enero de 2019, medios españoles publicaron que el cuadro blaugrana buscaba hacerse de los servicios del mexicano. Una temporada antes, el delantero había sido distinguido como el mejor jugador de la MLS, luego de anotar en 15 ocasiones y dar 12 asistencias.