Pide AMLO vencer el miedo y empezar a salir ‘poco a poco’

PUBLICIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a vencer el miedo y empezar a salir “poco a poco” y con precaución del confinamiento hecho por la pandemia de coronavirus, ya que es necesario avanzar hacia la nueva normalidad.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario explicó que por eso empezó a realizar giras por el país para que paulatinamente se vayan reactivando los diversos sectores económicos y sociales, pero con todas las medidas sanitarias.

“Ahora que ya comenzó el proceso de reapertura lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad y que actuemos de forma responsable tenemos que vencer no solo la pandemia sino también vencer nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado.

“Si hay temor a salir no solo es porque se prohíba o se diga estamos en semáforo rojo; hay muchos que no tiene ganas de salir y hay que salir, poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y siendo respetuoso con el que no quiere salir y está haciendo su trabajo en su casa, pues que siga cuidándose, es libre para eso; pero debemos ir saliendo porque hay millones de mexicanos que viven al día; con equilibrio, cuidar nuestra salud y poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad”, expresó.

López Obrador informó que en la Ciudad de México, junto con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se está analizando el proceso de reactivación.

Y lo mismo está ocurriendo en la frontera norte, en donde aseguró que ya es necesario retomar actividades normales, pero esa decisión se debe tomar con las autoridades de salud y en acuerdo con Estados Unidos.

“Yo espero que cada vez sea más la apertura en la frontera porque nos hace falta que haya normalidad, no solo en la frontera, en todos lados, buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos, no”, abundó.

Sin embargo, el Presidente dejó en claro que se debe respetar a quienes pueden seguir en sus casas trabajando, pero es necesario tomar como prioridad a los trabajadores que viven al día y tienen necesidad de salir a ganarse la vida.

Finalmente, reiteró que está en análisis la ruta de su próxima gira, la cual será determinada en conjunto con el gabinete de salud.