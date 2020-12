Santa Claus los olvidó

PUBLICIDAD

“Santa Claus está muerto”, señalaron los hijos de una mujer que es bombera voluntaria y quien se encuentra en una situación muy difícil, padece de cáncer de mama, su esposo ya no está con ella, no puede trabajar debido al fuerte tratamiento, pero pese a todas las adversidades tiene esperanza de que Dios la sanará para continuar enfrentando la vida por sus hijos.

Diana Salazar Presidente de la Fundación RIIA fue quien dio a conocer el caso con la intención de que la gente pueda apoyar a esta familia.

Fue en el mes de enero cuando Viviana Moreno Ríos de 37 años de edad, sintió dolor y unas bolitas en su pecho, fue al médico y le dijeron que eran glándulas mamarias obstruidas por la leche materna, la enviaron a ginecología, pero tiempo después, en el mes de mayo se puso muy mala y para julio le dieron la lamentable noticia, es paciente con cáncer de mama.

Era de esperarse, pues era lo que más prevenía ya que su abuela materna se invadió de cáncer, una prima hermana padeció cáncer de pecho y de matriz, además de su abuelo que padeció cáncer de próstata.

Cuando esto ocurrió, Viviana Moreno trabajaba como radio operadora en una base de taxis, no tenía seguro social, pero obtuvo un permiso laboral de 6 meses por el tratamiento de la quimioterapia, su jefe la sigue apoyando ya que por semana recibe 500 pesos pero este es es el único ingreso que tiene.

Es madre de 8 hijos, la mayor tiene 20 años de edad pero no vive con ella, después está Viena Estafanía de 15 años, Vielka 13, Briana 10, Valeria de 7, Valentina de 6, Ulises de 2 y el más pequeño Lian 1 año 4 meses.

Hace tres años, Viviana tenía tres trabajos, en el turno de tercera trabajaba en una tienda de conveniencia, cuando salía iba a hacer limpieza a un consultorio dental, después de ahí se pasaba a una tortillería, vivían en el Sector El Pueblo y los más pequeños de sus hijos se quedaban al cuidado de sus hijas mayores.

Pero la reportaron ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia por omisión de cuidados, la denuncia fue realizada por familiares de su esposo, quien ya no está con ella.

A raíz de ese problema con la Pronnif, sus hijos fueron separados y enviados con familiares de apoyo, pero finalmente ella logró recuperar a cada uno de sus hijos aunque ya no pudo trabajar tanto, pues se dedicaba más a los pequeños.

Para poder recuperar a sus hijos era necesario tener un lugar con los indispensable para vivir, por lo que un compañeros de Protección Civil y Bomberos, donde ella fue voluntaria, le presentó una vivienda en la Colonia El Campanario, calle de la Abadía número 1119, donde actualmente siguen viviendo.

Cuando estaba embarazada de su penúltimo niño se separó de su esposo, había constantes problemas ella trabajaba mucho, él no, cuando inició el proceso de pensión alimenticia y él hombre enfureció y le quiso pegar, dejó de trabajar para no tener que cumplir con su responsabilidad, por lo que de él no recibe el apoyo.

.

Durante cuatro años sirvió a la comunidad en el departamento de Bomberos y Protección Civil, esta inquietud nació desde pequeña, pero de grande lo retomó, sus hijas estuvieron también en la academia juvenil de bomberos y fue entonces que ella regresó.

“Gracias a Dios me pude levantar de la cama hoy, el viernes me dieron antibióticos, la quimioterapia me tumbó, estuvo muy mal, traía mucho vómito, comía gelatina porque hasta el agua vomitaba”, comentó Viviana sentada en el sillón de su vivienda, el tratamiento le ocasionó la pérdida de su cabello.

La pandemia la coloca en una situación más vulnerable, le aterra la idea de tener que salir porque lo que más quiere es vivir, por lo que solamente sale cuando tiene consultas con la intención de prevenir el contagio de covid, pues sabe que sus hijos la necesitan.

Su hija mayor no vive con ella pero fue quien la aseguró, recientemente se quedó sin trabajo por lo que Viviana tendrá seguro social hasta el día 24 de diciembre.

Su hija de 13 años aprendió a inyectar, sueña con ser enfermera y es muy inteligente, ella es quien inyecta a su mamá, le hacía curaciones, sus dos hijas más pequeñas mencionaron que Santa Claus está muerto porque a su casa nunca lleva regalos y los dos más pequeños no tienen idea de lo que es la navidad.

Su esposo le dijo que no contara con él para nada, pero en ocasiones sí ella se siente mal´por las quimioterapias, él cuida a los niños un tiempo, pero no trabaja, Viviana aseguró que es por no afiliarla al seguro, pero siguen casados.

“Yo sé que voy a salir de esta, he salido de muchas, siempre he estado sola, mi madre vive en Torreón en ocasiones me manda poquito de su pensión, también un hermano que su esposa también padeció cáncer, me manda para los taxis”, comentó.

ADVIERTEN CON DENUNCIARLA A LA PRONNIF.

Las clases en línea es un tema muy complicado, los niños se han atrasado, la quimioterapia la tiene mal físicamente, no tenía fuerzas para levantarse y estar al pendiente de que sus hijos realicen las actividades, pero también hay veces que no hay dinero para mandar a imprimir las actividades.

La directora le advirtió que si continuaba en la misma situación la iba a reportar a la Pronnif, ella le explicó su enfermedad, habló con las maestras que comprendieron la situación, pero le pidieron aunque sea un poco de las actividades que les mandan.

PIENSAN QUE SANTA CLAUS ESTÁ MUERTO.

Aunque los pequeños tienen la idea de que Santa Claus está muerto, Diana Salazar les mencionó que no es así, les dijo que Snata tiene duendes que le ayudan a repartir los regalos, pero para esto hay que escribirle una carta.

“Quiero a mi mamá millones de casas”, mencionó Valentina, y la interrumpe Valeria mencionando “Yo la quiero hasta el fin del mundo”, luego de esto Valeria grita “Yo la quiero hasta las estrellas”.

Las pequeñas esperan la llegada de Santa en su domicilio, no piden mucho, solamente un cuaderno para colorear y unas pinturitas de niña, mencionan que se portaron bien y aunque en su cabecita tenían la idea de que Santa Claus está muerto, ahora esperan que envíe a sus duendes a dejarles sus regalos.