Alessandra Rosaldo revela infidelidad que afectó su vida emocional

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo compartió uno de los episodios más difíciles de su vida personal al hablar sobre una infidelidad que dejó una huella profunda en su forma de relacionarse y en su seguridad emocional durante años.

Rosaldo aclaró que esta experiencia no ocurrió en una relación de pareja propia, sino dentro de su entorno familiar. Desde pequeña, vivió la infidelidad de su padre, lo que influyó significativamente en su manera de percibir el amor y la confianza.

Una experiencia que marcó su infancia

La también esposa de Eugenio Derbez relató que, siendo niña, enfrentó una situación impactante cuando recibió una llamada telefónica de la supuesta amante de su padre, quien le reveló la relación. Este momento, según explicó, le generó una fuerte carga emocional que decidió guardar en silencio durante mucho tiempo.

Además, al ser la hermana mayor, asumió un rol protector dentro de su familia, lo que intensificó el impacto de lo ocurrido. A pesar de la situación, describió a su padre como una figura cercana y admirada, lo que le generó una profunda confusión emocional.

El impacto en sus relaciones personales

Rosaldo reconoció que durante muchos años cargó con inseguridades, celos y una fuerte desconfianza hacia sus parejas. Incluso, explicó que en algunos momentos adoptó actitudes defensivas, anticipando posibles traiciones.

También señaló que, cuando se sentía vulnerable, llegaba a buscar atención fuera de la relación como una forma de protegerse emocionalmente, reflejo de las heridas no resueltas de su infancia.

Un proceso de sanación

Con el paso del tiempo, la artista aseguró haber trabajado en estas experiencias a través de terapia, lo que le permitió comprender su historia desde una perspectiva más empática.

Actualmente, afirmó que ha logrado reconciliarse con el pasado, evitando que estas vivencias afecten su relación con su esposo. Asimismo, destacó que, pese a las dificultades, sus padres le brindaron una infancia llena de amor y dedicación.