Carlos Rivera canta en boda de Un Tal Fredo en Cuatro Ciénegas

Carlos Rivera sorprendió a seguidores y críticos tras aparecer como invitado especial en la boda del influencer monclovense Un Tal Fredo, celebrada en Cuatro Ciénegas.

El cantante originario de Tlaxcala no solo asistió al evento, sino que también fue el encargado de interpretar el vals de la pareja, demostrando su talento en un momento íntimo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A través de sus plataformas, el creador de contenido —cuyo nombre real es Alfredo Cantú— compartió imágenes del enlace, en las que aparece junto a Rivera y su esposa, Cynthia Rodríguez. "Cuánto soñaba que mi boda se viera así", escribió el influencer, desatando una ola de reacciones positivas.

Previo a la difusión de las fotografías, también circuló un video donde se observa a la pareja durante su primer baile, acompañado por la interpretación en vivo de "Te Esperaba", uno de los temas más emblemáticos del artista.

Entre los invitados destacaron las creadoras de contenido Lupita y Kass, integrantes del popular proyecto digital "Las Alucines", además de familiares y amigos cercanos de los novios.

La participación de Carlos Rivera en este evento también generó conversación en redes, ya que algunos usuarios consideraron que su presencia contribuye a disipar señalamientos previos en su contra relacionados con supuestas actitudes discriminatorias.

Regreso a Coahuila con su gira

La visita del cantante a Coahuila ocurre días antes de su próximo concierto en Saltillo, donde se presentará el 27 de marzo en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su gira "¡Viva México!".

Este regreso se suma a una etapa destacada en su carrera, marcada por diversos reconocimientos, entre ellos un mural en el emblemático Salón Tenampa, consolidando su lugar como una de las figuras más representativas de la música mexicana contemporánea.