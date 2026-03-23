Maribel Guardia desmiente rumores sobre indemnización a Imelda Tuñón

Maribel Guardia niega haber solicitado indemnización millonaria a Imelda Tuñón.

La actriz Maribel Guardia desmintió las versiones que aseguran que habría exigido una indemnización superior a los 2 millones de pesos a Imelda Tuñón, aclarando que no existe ningún interés económico de su parte.

Guardia explicó que el conflicto legal entre ambas está relacionado únicamente con la custodia de su nieto, José Julián, y subrayó que se trata de un asunto familiar, no financiero. En ese sentido, reiteró que su principal preocupación es el bienestar del menor.

Asimismo, destacó que durante el tiempo que su nieto estuvo bajo su cuidado se hizo cargo de diversos aspectos, tanto educativos como personales, y expresó su intención de continuar apoyándolo sin importar con quién resida.

La actriz también negó tener interés en la herencia de su hijo, Julián Figueroa, señalando que su deseo es que los bienes sean destinados directamente a su nieto.

Conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Este caso se desarrolla en un contexto legal complejo, luego de que Imelda Tuñón interpusiera una demanda por presunta violencia familiar, lo que ha intensificado la disputa entre ambas partes.