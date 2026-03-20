Belinda sorprende con su papel de Carlota junto a Miguel Ángel Silvestre

Filtran primeras imágenes de Belinda como Carlota junto a Miguel Ángel Silvestre

Belinda sorprendió recientemente al anunciar que se trasladaría temporalmente a España para trabajar en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera como actriz: la serie 'Carlota', inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo.

A tan solo unas semanas de haber iniciado el rodaje, ya circulan en redes sociales las primeras imágenes filtradas de la producción, donde se puede ver a Belinda caracterizada como la emperatriz, acompañada del actor español Miguel Ángel Silvestre, con quien comparte créditos protagónicos.

¿Cómo ocurrió el rodaje de la serie Carlota?

En las fotografías, ambos lucen vestuarios de época: la intérprete aparece con un elegante vestido amplio en tono ocre, mientras que el actor porta un uniforme militar con saco azul, pantalón beige, botas negras y espada, reforzando la ambientación histórica de la serie. Las imágenes, en las que también destaca la presencia de un imponente caballo negro, rápidamente se han viralizado entre los seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios que elogian tanto la caracterización como la química entre los protagonistas, aumentando la expectativa en torno al proyecto.

Detalles confirmados sobre la serie

La serie comenzó sus grabaciones en febrero de 2026 en Madrid, España, y contempla locaciones tanto en Europa como en México, con el objetivo de retratar fielmente la historia de Carlota y su esposo, Maximiliano de Habsburgo.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, se prevé que 'Carlota' llegue al catálogo de HBO Max en algún momento de 2027.

Además de Belinda y Miguel Ángel Silvestre, el elenco incluye a Jaime Lorente, Mabel Cadena, Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Álvaro Rico y Clara Alvarado, entre otros.