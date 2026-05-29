Alfredo Adame critica nombramiento de Addis Tuñón como tutora del nieto de Maribel Guardia: "Fue un grave error"

La polémica en torno al cuidado del nieto de Maribel Guardia volvió a encenderse luego de que Alfredo Adame se pronunciara en contra de la decisión que colocó a Addis Tuñón como tutora legal del menor, tras la salida de la actriz costarricense del cargo.

El actor y conductor, quien recientemente participó en La mansión VIP, no ocultó su desacuerdo con el cambio y aseguró que retirar a Maribel Guardia de ese papel fue un "grave error", además de cuestionar si Addis Tuñón es la persona adecuada para asumir la responsabilidad.

¿Cómo ocurrió el nombramiento de Addis Tuñón?

La controversia comenzó el pasado 20 de mayo, cuando Addis Tuñón informó públicamente que había sido designada como tutora del hijo de Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, en medio del proceso legal relacionado con el bienestar del menor y la herencia de Julián Figueroa.

Según explicó la periodista, el nombramiento habría sido decisión de las autoridades y no de la familia. Incluso, señaló que una de sus primeras acciones como tutora fue promover un proceso para remover a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea de los bienes del fallecido cantante.

¿Qué declararon Maribel Guardia y Marco Chacón?

Sin embargo, Maribel Guardia y Marco Chacón ofrecieron una versión distinta del caso, al asegurar que el relevo no les incomodó y que, desde tiempo atrás, ellos mismos habían solicitado dejar el cargo. También afirmaron que Addis fue elegida por la familia y no por orden judicial.

Durante un encuentro con medios, Alfredo Adame defendió públicamente a Maribel Guardia y expresó admiración por la actriz, al tiempo que dejó ver su rechazo hacia Addis Tuñón, con quien mantiene diferencias desde hace años.

El actor insinuó además que detrás de la disputa podrían existir intereses económicos, señalando que, si el bienestar del menor fuera la prioridad absoluta, el caso no estaría rodeado de conflictos y desacuerdos familiares.

Hasta ahora, Addis Tuñón no ha respondido a las recientes declaraciones de Adame. No obstante, previamente ha sostenido que su único objetivo como tutora es velar por el bienestar del niño.

La tensión entre Alfredo Adame y Addis Tuñón no es nueva. En el pasado, la periodista ha manifestado públicamente su rechazo al actor, a quien ha señalado como una persona conflictiva, mientras que Adame ha minimizado el trabajo de la conductora y ha lanzado críticas en distintas ocasiones.