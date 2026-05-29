Low Clika y Yahritza lanzan canción So Bella para el Mundial 2026

Low Clika y Yahritza y Su Esencia apuestan por el ritmo futbolero con "So Bella"

Con la emoción del Mundial 2026 cada vez más cerca, Low Clika y Yahritza y Su Esencia decidieron unir sus estilos musicales para lanzar "So Bella", un tema con el que buscan ponerle ritmo a la pasión futbolera antes, durante y después de cada partido.

La colaboración surgió por iniciativa de Low Clika, quienes invitaron a Yahritza y a sus hermanos Armando y Jairo Martínez a formar parte del proyecto. Aunque el proceso creativo se desarrolló a distancia, mediante llamadas por FaceTime e intercambio constante de ideas, ambas agrupaciones lograron construir una canción con esencia festiva y un sonido pensado para conectar con el público.

La creación de So Bella

Los artistas explicaron que la clave del tema fue mantener una visión abierta y experimentar con diferentes propuestas musicales, sonidos e instrumentos hasta encontrar una mezcla que representara la energía de ambos proyectos.

Más allá del ambiente mundialista, Low Clika y Yahritza y Su Esencia esperan que "So Bella" logre trascender la temporada de verano y se mantenga como una canción capaz de acompañar celebraciones y reuniones mucho después del torneo.

Conexión entre música y fútbol

Para los intérpretes, la conexión entre la música y el fútbol es natural, ya que ambos tienen el poder de unir a las personas a través de la emoción, la pasión y la energía colectiva que se vive tanto en los estadios como en los escenarios.

Con esa visión, confían en que "So Bella" pueda convertirse en uno de los temas más representativos del ambiente mundialista, sonando tanto entre aficionados como en las celebraciones dentro y fuera de las canchas.