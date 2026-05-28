Wendy Guevara protagoniza discusión en Corea del Sur durante su viaje

Wendy Guevara volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que surgieran versiones sobre una presunta discusión ocurrida durante su viaje a Corea del Sur, donde forma parte de un grupo de influencers invitados a una experiencia organizada por una agencia de viajes.

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, el incidente habría ocurrido en el hotel donde se hospedaba la creadora de contenido junto a su acompañante, identificado como Abraham.

El viaje que ya venía dando de qué hablar

La estancia en Corea forma parte de una celebración organizada por una agencia turística que invitó a decenas de influencers y celebridades a un viaje todo pagado. Entre los asistentes se encuentran varias figuras del entretenimiento digital, incluido Wendy Guevara.

El viaje, sin embargo, ya había generado atención desde antes de despegar, luego de que uno de los vuelos presentara un incidente técnico que obligó a regresar momentáneamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de continuar su trayecto.

La presunta discusión en el hotel

Según el reporte difundido en redes sociales, la supuesta discusión habría ocurrido tras una noche de convivencia entre los invitados del viaje. Testigos citados por el periodista señalan que el ambiente habría subido de tono dentro de la habitación de hotel.

"Me cuentan que hubo una discusión fuerte entre Wendy y su acompañante. Se escuchaban ruidos y objetos siendo movidos, lo que llamó la atención del personal del hotel", relató Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

De acuerdo con esta versión, el personal de seguridad habría sido alertado por el incidente, aunque no se han dado a conocer reportes oficiales por parte del hotel ni de los organizadores del viaje.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, ni Wendy Guevara ni su acompañante han confirmado o negado lo ocurrido. Tampoco se han emitido comunicados por parte de la agencia organizadora del viaje.

Tras la supuesta discusión, usuarios en redes sociales notaron que la influencer continuó compartiendo contenido con normalidad, incluyendo publicaciones donde aparece junto a su acompañante, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Rumores, redes sociales y versiones cruzadas

Como suele ocurrir con figuras públicas, el caso ha generado múltiples versiones en redes sociales, desde quienes minimizan el incidente hasta quienes aseguran que fue un malentendido sin mayor relevancia.

Por ahora, todo se mantiene en calidad de rumor, mientras la influencer continúa con las actividades programadas de su viaje en Asia y sin hacer declaraciones directas sobre el tema.