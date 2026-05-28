Naim Darrechi es liberado tras su detención en CDMX

Naim Darrechi es liberado tras detención en CDMX y el caso desata teorías, video viral y rumores en redes

El nombre de Naim Darrechi volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que el influencer español fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un vuelo procedente de Puerto Vallarta, y liberado horas más tarde en medio de una ola de especulaciones en redes sociales.

Lo que comenzó como un incidente a bordo de un avión terminó convirtiéndose en un fenómeno viral con videos, versiones encontradas y hasta teorías que involucraron a otras figuras públicas.

El incidente en pleno vuelo

De acuerdo con los primeros reportes, la situación se originó durante el trayecto cuando parte de la tripulación reportó la posible utilización de un dispositivo para fumar dentro de la cabina.

Al aterrizar en CDMX, el influencer fue retenido por autoridades para aclarar lo ocurrido, mientras su entorno cercano y testigos del vuelo ofrecían versiones completamente distintas sobre lo sucedido.

El video que encendió las redes

El momento más comentado llegó cuando comenzó a circular un video grabado dentro del avión. En las imágenes se observa a varios pasajeros conversando mientras se aprecia una especie de humo o neblina en el ambiente.

Ese detalle fue suficiente para dividir a internet en dos bandos: quienes aseguran que se trata de evidencia de un vapeo en cabina y quienes sostienen que es simplemente el sistema de ventilación del avión.

Sin una confirmación oficial, el clip se convirtió en combustible perfecto para memes, debates y teorías en redes sociales.

De la detención a las teorías virales

Mientras el caso escalaba, las redes hicieron lo suyo: conectaron nombres, relaciones pasadas y supuestos conflictos previos del influencer.

Entre los más mencionados apareció la creadora de contenido Yeri MUA, quien fue señalada en algunas teorías sin evidencia que la vincule con el incidente. La propia influencer reaccionó en transmisiones en vivo desde Asia, donde negó cualquier relación con lo ocurrido y tomó con humor los rumores que la involucraban.

La liberación de Naim

Tras varias horas detenido, Naim Darrechi recuperó su libertad durante la madrugada del 28 de mayo. Su entorno cercano difundió imágenes de su salida y de su llegada a un domicilio privado, donde se le vio acompañado por amigos y colaboradores.

Hasta el momento, ni el influencer ni las autoridades han ofrecido una versión detallada y definitiva sobre lo ocurrido dentro del vuelo.

Un caso que se volvió espectáculo digital

Más allá del incidente original, el caso terminó convirtiéndose en un fenómeno viral: videos en bucle, teorías cruzadas, acusaciones sin confirmar y una audiencia digital que convirtió el tema en tendencia durante horas.

Mientras tanto, en redes sociales el debate continúa: ¿qué pasó realmente dentro del avión? Por ahora, la historia sigue abierta y alimentando la conversación online.