Karen Caro revela detalles sobre Luis R. Conriquez en vivo

La ex pareja de Luis R. Conriquez reveló detalles poco conocidos sobre el pasado del artista. Durante una transmisión en vivo junto a Emily Álvarez, Karen Caro sorprendió al contar que, antes de alcanzar la fama, el cantante trabajó apenas 15 días en una gasolinera y que en ese momento ni siquiera tenía en mente dedicarse a la música.

Detalles sobre el pasado de Luis R. Conriquez

También compartió su reacción ante el reciente cambio de imagen del intérprete, quien apareció sin barba tras un accidente. Aunque mostró sorpresa, dejó claro que mantiene una postura respetuosa al respecto.

Proceso personal de Karen Caro tras la separación

Más allá de estas anécdotas, Karen habló con sinceridad sobre su proceso personal tras la separación, describiéndolo como una etapa complicada que logró superar gracias al apoyo de sus seguidores. Subrayó su intención de construir una identidad propia, alejándose de la etiqueta de "la ex de alguien", y motivó a otras mujeres a enfocarse en su crecimiento personal.

Actualmente, se encuentra en una nueva etapa, centrada en sus proyectos, su bienestar y actividades como el pádel, demostrando una actitud más fuerte e independiente mientras deja atrás el pasado.