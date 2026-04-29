Gala Montes celebra derrota de Alana Flores en Supernova Génesis

La polémica entre Gala Montes y Alana Flores vuelve a dar de qué hablar. Tras el anuncio del retiro de la influencer del boxeo, la actriz rompió el silencio y aseguró que su rivalidad dejó heridas personales.

La rivalidad en Supernova Strikers 2025

El conflicto entre ambas comenzó durante su participación en Supernova Strikers 2025, donde protagonizaron varios enfrentamientos que trascendieron más allá del ring. En ese momento, Flores acusó a la organización de mostrar preferencia hacia Montes, lo que habría derivado en cambios en las reglas, especialmente en el tema del peso. Por su parte, la actriz respondió señalando una supuesta cercanía de la influencer con Adrián Marcelo, intensificando aún más la polémica.

Antes de su combate, ambas ya intercambiaban indirectas en redes sociales, lo que elevó la expectativa del enfrentamiento. Finalmente, Alana Flores se llevó la victoria, aunque la tensión se mantuvo. Incluso, usuarios en redes cuestionaron el resultado y señalaron un posible favoritismo dentro del evento.

El anuncio del retiro de Alana Flores

Meses después, la historia sumó un nuevo capítulo durante Supernova Génesis 2026, donde Gala Montes asistió como invitada. Desde sus redes, compartió su reacción tras la derrota de Flores ante Flor Vigna, celebrando el resultado con un mensaje que generó controversia: "El karma es elegante. ¡Me gustan los finales felices!".

Por su parte, Alana Flores anunció que esa pelea sería la última de su carrera en el boxeo, tras mantener un invicto de tres combates. En un emotivo mensaje, explicó que el deporte llegó a su vida en un momento difícil, pero que ya no forma parte del estilo de vida que desea seguir. Agradeció lo aprendido y motivó a sus seguidores a perseguir sus metas sin rendirse.

Reacciones de Gala Montes

Tras este anuncio, Gala Montes habló con medios y aseguró que comprende la decisión de su ex rival, destacando lo exigente que puede ser el boxeo. Incluso reveló que tuvo la oportunidad de conversar con el padre de Flores, quien le comentó que la influencer no la ha pasado bien en los últimos meses.

Sin embargo, también dejó clara su postura sobre el conflicto: "Intenté ser comprensiva, pero ella quiso hacerme daño con cosas personales. No fue sorora, y eso dejó una marca", expresó la actriz.

Hasta el momento, Alana Flores no ha respondido a estas declaraciones, dejando abierta la posibilidad de que la polémica continúe.