Kim Shantal sorprende a Suavecito al entrar a La Mansión VIP

La llegada de Kim Shantal a La Mansión VIP no pasó desapercibida, especialmente para Luis Guillén González, mejor conocido como "Suavecito", quien actualmente participa en el reality digital.

El ingreso de la influencer ocurre apenas días después de la eliminación de Queen Buenrostro, quien al salir del programa se enteró de algunos comentarios polémicos hechos por Suavecito sobre su relación. El creador de contenido había asegurado que él era más popular y que su intención era ayudarla a ganar visibilidad en redes sociales.

"Yo afuera tengo la vida resuelta. Yo quería que mi novia entrara para que la gente la conociera", declaró en su momento, lo que generó molestia en Buenrostro. La influencer no dudó en responder públicamente, señalando que él era menos conocido y destacando su propia cantidad de seguidores. Además, decidió dejar de seguirlo en redes.

La llegada de Kim Shantal

En este contexto, la entrada de Kim Shantal —también ex pareja de Suavecito— encendió aún más las redes sociales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa ante el giro en la dinámica del reality.

La incorporación se dio el pasado 28 de abril, poco después de que se anunciara la eliminación exprés de Rocío Sánchez. Durante su presentación, Kim Shantal dejó clara su postura dentro del programa:

"No vine a arruinar el juego de nadie, vine a divertirme y a pasarla bien. Espero que podamos llevar una relación cordial... pero si no, también me encantan los problemas y las discusiones. No tengo problema alguno", expresó.

Reacción de Suavecito

Por su parte, la reacción de Suavecito no se hizo esperar. Las cámaras lo captaron visiblemente sorprendido, con una sonrisa nerviosa y cambiando constantemente de expresión mientras observaba a su ex.

Fue entonces cuando HotSpanish intervino, señalando la tensión del momento: "Te miro serio, carnal. Nada personal, esto es un reality... sabes cómo son estas situaciones y lo que le gusta a la gente".

Finalmente, al ser cuestionada sobre el impacto de su llegada, Kim Shantal respondió con tranquilidad: "Al público lo que pida... pero ya pasó, solo fue una relación muy fugaz", dijo entre sonrisas.