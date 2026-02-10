Alicia Villarreal anuncia su concierto en el Auditorio Nacional

Alicia Villarreal anuncia su esperado regreso al Auditorio Nacional este 14 de mayo con su nuevo tour "BENDITA LOCURA". La cantante, quien ha sido durante años una de las voces más reconocidas e importantes del Regional Mexicano, más que un show, promete una gran celebración.

Con esta gira, Alicia celebra su trayectoria, su música y el inconfundible estilo que ha marcado a toda una generación. No solo en la música mexicana, sino en la identidad cultural de millones de mexicanos alrededor del mundo.

¿Qué incluirá el tour Bendita Locura?

"BENDITA LOCURA" llevará al escenario un recuento de los grandes éxitos que han marcado generaciones. De igual forma, la cantante presentará sus más recientes temas, que se han convertido en los favoritos del público. Una noche llena de emociones, nostalgia y baile.

La presentación de la Villarreal en el Auditorio Nacional ya se ha convertido en uno de los conciertos más esperados del año. Uno de los recintos más importantes de México que ha sido testigo de momentos importantes en su trayectoria, volverá a recibirla con brazos abiertos.

Detalles de la venta de boletos

La preventa se llevará a cabo este 12 de febrero, mientras que la venta general dará inicio el 13 de febrero, a través de Ticketmaster.