Natanael Cano anuncia nuevo álbum: promete ser el mejor

El cantante sonorense, Natanael Cano, dio a conocer en redes sociales que espera muy pronto el lanzamiento de su nuevo álbum.

A través de una historia de Instagram, el exponente de Corridos Tumbados aseguró que este nuevo disco será el mejor.

¿Qué se sabe sobre el nuevo álbum?

En días recientes, el artista hermosillense fue visto en las inmediaciones del Poblado Miguel Alemán junto a su novia, Marissa Blanco, y a su equipo de producción en lo que parece ser la filmación de un nuevo video musical.

La situación llamó la atención de la comunidad, quienes no dudaron en tomar fotografías y difundirlas en redes sociales.

Trayectoria y relevancia de Natanael Cano

Nathanahel Rubén Cano Monge es un cantante mexicano dedicado principalmente al género musical Corridos Tumbados, además de ser precursor del mismo.

El artista saltó a la fama en 2019 con su álbum "CORRIDOS TUMBADOS" bajo el sello Rancho Humilde y éxitos como "Soy el Diablo".