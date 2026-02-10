Marca Registrada conquista el Domo Care con su música

Marca Registrada conquista el Domo Care con una noche llena de éxitos. El poder de Marca Registrada se hizo sentir la noche del 7 de febrero en el redondel del Domo Care, donde miles de asistentes vivieron una velada cargada de energía, nostalgia y grandes éxitos que fueron coreados de principio a fin.

La noche arrancó con la presentación de Los Chavalitos, quienes calentaron el ambiente interpretando sus corridos más representativos. Al filo de las 23:00 horas, Fidel Castro, vocalista de Marca Registrada, apareció en el escenario para dar inicio a su presentación con el tema "Eres Mi Crush", desatando de inmediato la euforia del público.

A lo largo del show, canciones como "El Comerciante", "Di Que Sí", "El Rescate", "Solo Me Dejaste", entre muchas más, resonaron a una sola voz en todo el redondel.

Uno de los momentos más sorpresivos de la noche llegó con la aparición de Los Esquiveles, quienes se convirtieron en los artistas sorpresa del evento e interpretaron el tema "Alucin", desatando la emoción del público y elevando aún más la intensidad del espectáculo.

Además, Marca Registrada rindió un emotivo homenaje al inolvidable Ariel Camacho, interpretando canciones como "Hablemos", "El Rey De Corazones" y "Te Metiste", provocando una ovación general y un ambiente de profunda conexión entre artista y público.

Con una producción impecable y un repertorio que reafirma su lugar en la escena musical actual, Marca Registrada dejó huella en el Domo Care, consolidando una gran noche.