Paris Jackson comparte video escuchando música regional mexicana

Paris Jackson, hija del icónico Michael Jackson, generó revuelo en México luego de compartir un video en el que aparece escuchando música regional mexicana, específicamente el tema "Aquí Abajo" de Christian Nodal.

El clip, publicado en sus historias de Instagram, comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a la modelo y actriz conduciendo con un atuendo de estilo vaquero, acompañada de sus perros, mientras suena de fondo la canción de Christian Nodal. La escena sorprendió a muchos usuarios, quienes replicaron el video y reaccionaron con asombro al ver a una figura ligada al Pop internacional disfrutando del Regional Mexicano. Sin embargo, este gusto no es nuevo.

¿Qué declaró Paris Jackson sobre su gusto musical?

En junio de 2024, durante una entrevista con medios españoles, Paris Jackson ya había expresado su afinidad por la música en español y declaró abiertamente que Christian Nodal es su artista favorito.

Tras la viralización del video, aquel fragmento de la entrevista volvió a circular, reforzando el interés del público. La mayoría de las reacciones fueron positivas, destacando el alcance global del Regional Mexicano y la capacidad de la música de Nodal para conectar con audiencias internacionales.

Reacciones del público ante el video de Paris Jackson

Algunos usuarios incluso subrayaron el simbolismo de que la hija del llamado "Rey del Pop" se identifique con un género caracterizado por la emotividad y el desamor, mientras otros comentarios tomaron un tono más humorístico, señalando que la presencia de Paris Jackson no pasa desapercibida entre los seguidores del cantante.