Amanda Miguel elogia a Majo Aguilar tras su encuentro en Colima

¿Se acerca una colaboración? Amanda Miguel elogia el talento de Majo Aguilar

La reconocida cantante argentina Amanda Miguel volvió a dar de qué hablar tras su reciente encuentro con Majo Aguilar, desatando rumores sobre una posible colaboración entre ambas artistas.

El revuelo entre los fans no tardó en surgir, especialmente luego de las declaraciones previas de Amanda, quien ha sido clara al expresar su poca afinidad con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. En contraste, ahora sus palabras hacia Majo han sido completamente positivas.

Amanda Miguel trabaja en nuevo disco

Actualmente, Amanda Miguel trabaja en un nuevo disco en el que ya ha confirmado colaboraciones con artistas como Belinda y Karol G, además de haber expresado su interés en sumar a Cazzu.

El reciente encuentro entre Amanda y Majo tuvo lugar durante un concierto en Colima, donde la joven cantante fue invitada especial. Durante el evento, Amanda Miguel dedicó unas palabras de agradecimiento a Majo y posteriormente compartió en redes sociales una fotografía juntas, destacando su talento.

"Qué lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima. Hoy el público te espera, Majo Aguilar. Disfruta mucho, nos veremos pronto", escribió la intérprete argentina.

Majo Aguilar expresa su admiración

Por su parte, Majo Aguilar no ocultó su emoción ante este encuentro, expresando admiración por la trayectoria y la fuerza interpretativa de Amanda Miguel.

"Es un placer conocer a alguien tan grande como Amanda. Muy pocas mujeres tienen la fuerza interpretativa que ella tiene y el poder para hacernos vibrar y sentir. Es un honor conocerte, Amanda, y siempre fan", compartió.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente una colaboración, la conexión entre ambas artistas ya ha encendido las expectativas de sus seguidores.