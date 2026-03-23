Tensión por la eliminación de Oriana Marzoli en La Casa de los Famosos 2026

´La Casa de los Famosos 2026´: tensión por la quinta eliminación y rumores de doble expulsión

La quinta gala de eliminación se llevará a cabo el 23 de marzo, generando gran expectativa entre los seguidores del reality, en medio de rumores sobre una posible doble expulsión.

En redes sociales, diversos comentarios apuntan a que dos participantes podrían abandonar la competencia esta noche, lo que elevaría aún más la tensión dentro de la casa, especialmente tras varias semanas marcadas por conflictos entre los habitantes.

Nominados de la semana

Los participantes en riesgo de convertirse en el quinto eliminado son:

- Oriana Marzoli (nominación directa)

- Fabio Agostini

- Julia

- Kunno

- Horacio Pancheri

- Curvy Zelma

Por su parte, Caeli logró salir de la placa de nominación luego de ser salvada por el líder de la semana, Kenzo.

Rumores y ambiente dentro de la casa

De acuerdo con versiones que circulan en plataformas digitales y comentarios en programas como "Hoy Día", existe la posibilidad de que esta gala incluya una doble eliminación, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de la producción.

El ambiente dentro del reality ha sido especialmente tenso en las últimas semanas. Algunos participantes han protagonizado fuertes discusiones que incluso han escalado a agresiones físicas, lo que ha generado críticas por parte del público.

Ante esta situación, la producción implementó un sistema disciplinario basado en tarjetas: las faltas serán sancionadas con tarjetas amarillas, y al acumular tres, los concursantes recibirán una tarjeta roja, lo que implica su expulsión inmediata del programa.