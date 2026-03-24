Julión Álvarez reúne a 85 mil personas en San José del Cabo

El Rey de la Taquilla lo vuelve a hacer: Julión Álvarez reúne a 85 mil personas.

En una noche memorable para la música regional mexicana, Julión Álvarez logró reunir a más de 85 mil personas durante su presentación estelar en las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo, celebradas el pasado 22 de marzo.

El evento superó las expectativas

El concierto, uno de los más esperados del evento, superó todas las expectativas de asistencia. Desde las primeras horas del día, miles de fans comenzaron a llegar al recinto principal con el objetivo de asegurar un buen lugar para disfrutar del espectáculo del artista chiapaneco.

Un espectáculo inolvidable

Durante más de dos horas, Julión Álvarez interpretó sus más grandes éxitos, logrando una conexión única con el público, que no dejó de corear cada una de sus canciones. La energía y el entusiasmo se mantuvieron de principio a fin, creando una atmósfera vibrante.

Producción y seguridad destacadas

La producción destacó por su alto nivel técnico, así como por las medidas de seguridad y la organización, lo que permitió que el evento se desarrollara en un ambiente completamente familiar y ordenado.

Con presentaciones como esta, Julión Álvarez continúa consolidándose como "El Rey de la Taquilla", reafirmando su lugar como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.