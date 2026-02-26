Ángela Aguilar responde a polémica con Santa Fe Klan: ¿Qué pasó?

¿Ángela Aguilar llamó "don nadie" a Santa Fe Klan? Esto es lo que realmente pasó

En los últimos días, el nombre de Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, luego de que circularan videos en redes sociales donde presuntamente lanza fuertes declaraciones contra Santa Fe Klan. Sin embargo, la polémica tiene un elemento clave: el contenido fue generado con Inteligencia Artificial.

¿Cómo ocurrió la polémica?

Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que el rapero originario de Guanajuato aparentemente rechazaba una colaboración con la intérprete de regional mexicano. En el clip se le escuchaba decir que no estaba dispuesto a "dañar su carrera" aceptando el dueto. La grabación fue retomada por diversos espacios de espectáculos, lo que encendió el debate entre fanáticos de ambos artistas.

Posteriormente, comenzó a circular otro video en el que Ángela Aguilar supuestamente respondía llamando "malhablado" y "don nadie" a Santa Fe Klan. El material generó indignación inmediata entre seguidores del rapero. No obstante, ambos videos fueron creados con herramientas de Inteligencia Artificial y no corresponden a declaraciones reales.

Reacciones de los artistas

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido comentarios oficiales que confirmen algún conflicto. La situación también reavivó especulaciones por colaboraciones pasadas. En 2023, Santa Fe Klan participó en el tema "Tú y Tú" junto a Cazzu y Los Ángeles Azules. Además, en 2025 colaboró con Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, lo que en su momento también alimentó comentarios y teorías en redes.

Cabe recordar que en el entorno digital actual, los contenidos manipulados o creados con IA pueden viralizarse rápidamente y generar controversias sin fundamento. En este caso, no existe evidencia de que Ángela Aguilar haya realizado las declaraciones que se le atribuyen.

Impacto de la desinformación

La polémica, más que un enfrentamiento real, parece ser otro ejemplo del impacto que puede tener la desinformación en la industria del entretenimiento.