Ángela Aguilar y Christian Nodal reavivan rumores de boda religiosa

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la conversación, luego de que una imagen compartida por la cantante desatara nuevas especulaciones sobre una posible boda religiosa.

Todo comenzó con una selfie publicada por Ángela, en la que un cuadro al fondo llamó la atención de sus seguidores. El creador de contenido Ray Macías analizó la imagen y sugirió que podría tratarse de una fotografía de la pareja vestida de novios, lo que encendió rápidamente las teorías en redes sociales.

¿Qué rumores han surgido?

Los rumores cobraron fuerza debido a que ambos ya contrajeron matrimonio por lo civil en 2024, pero sin atuendos tradicionales, lo que ha llevado a algunos fans a pensar en una posible ceremonia religiosa realizada en privado.

Especulaciones en redes sociales

Aunque las especulaciones incluyen desde celebraciones discretas hasta una supuesta boda en Europa, hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado haber llegado al altar por la iglesia.