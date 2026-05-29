Natanael Cano es absuelto de auto robado en Phoenix: lanza tequila premium

Natanael Cano libra problema legal: juez lo absuelve de caso por auto robado y ahora presume tequila de lujo

Después de semanas lejos del ruido mediático, Natanael Cano volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por una decisión judicial que le quitó un fuerte problema de encima. El cantante de corridos tumbados fue absuelto de los cargos relacionados con la presunta posesión de un vehículo con reporte de robo, evitando así un posible proceso legal que incluso pudo llevarlo a enfrentar consecuencias mayores.

Juez absuelve a Natanael Cano

Durante una audiencia, una jueza determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar que el artista hubiera tenido posesión del automóvil señalado, por lo que se dictó un auto de no vinculación a proceso a favor de Natanael Rubén Cano Monge.

El caso giraba alrededor de un Corvette blanco modelo 2015, el cual, según versiones difundidas en redes y medios digitales, habría sido robado en Phoenix, Arizona, y posteriormente localizado en Sonora con placas supuestamente relacionadas con el cantante.

Pese al revuelo, hasta el momento Natanael Cano no ha dado declaraciones públicas sobre la resolución judicial ni sobre la polémica que lo rodeó durante semanas.

Nuevo enfoque empresarial

Pero mientras deja atrás el tema legal, el sonorense ya está enfocado en nuevos negocios. Recientemente sorprendió al anunciar el lanzamiento de su tequila premium, una bebida de gama alta que presentó en un evento privado y que tiene un costo aproximado de 2 mil 500 pesos por botella de 700 mililitros.

Incluso, el cantante se mostró emocionado al hablar del proyecto y recomendó a sus seguidores cómo disfrutar la bebida: "Se lo tienen que tomar con puro hielo", comentó entre bromas.

Con este fallo judicial a su favor, Natanael Cano parece cerrar un capítulo complicado y seguir apostando por su faceta empresarial, sin dejar de lado la música ni las polémicas que constantemente lo mantienen en conversación.