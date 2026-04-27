Ángela Aguilar en el centro de rumores por video de Cazzu

Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación luego de que una publicación del influencer Kunno desatara especulaciones en redes sociales.

En una de sus historias, Kunno mostró a la intérprete aparentemente junto a un celular en el que se reproducía un video que algunos usuarios identificaron como contenido de Cazzu. Aunque no hay confirmación oficial, la imagen fue suficiente para que surgieran teorías sobre si Ángela estaría viendo material relacionado con la artista argentina.

¿Qué generó la polémica?

La situación rápidamente encendió el debate entre seguidores, quienes cuestionan si se trata de una simple coincidencia o de un momento que fue expuesto sin intención.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hecho comentarios al respecto, pero el episodio se suma a la serie de polémicas recientes que la han mantenido bajo el foco mediático.