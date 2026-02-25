Nuevo sencillo de Banda Los Recoditos: 'En Coma Inducido' ya disponible

Banda Los Recoditos vuelven a dar de qué hablar con el estreno de 'En Coma Inducido', un tema cargado de sentimiento que reafirma su esencia dentro del regional mexicano.

La canción narra una historia de desamor profundo, retratando ese momento en el que una ruptura deja a alguien emocionalmente inmóvil, como si estuviera en pausa frente al dolor. Con una letra honesta y contundente, la agrupación logra transmitir esa vulnerabilidad que muchos han vivido, generando una conexión inmediata con su audiencia.

La historia detrás de 'En Coma Inducido'

'En Coma Inducido' conserva el estilo característico que ha llevado a la banda a consolidarse como una de las agrupaciones más representativas del género, combinando intensidad interpretativa con arreglos que realzan cada emoción de la historia.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y también puede solicitarse en estaciones de radio, permitiendo que seguidores de distintos lugares disfruten de esta propuesta musical.

Compromiso de Banda Los Recoditos con su público

Con este lanzamiento, Banda Los Recoditos demuestran una vez más su compromiso por crear canciones que toquen fibras sensibles y acompañen a su público en cada etapa de la vida.