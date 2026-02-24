Peso Pluma enfrenta críticas por contenido de sus canciones en Jalisco

Cuestionan a Peso Pluma por el contenido de sus canciones en el contexto de la crisis de seguridad en Jalisco.

En días recientes, el cantante Peso Pluma ha sido objeto de debate en redes sociales debido al contenido de algunas de sus canciones, en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco.

Las reacciones se intensificaron tras reportes sobre la captura y muerte de "El Mencho", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Parte de la conversación pública se ha centrado en temas musicales donde el artista incluye referencias —directas o simbólicas— a figuras y narrativas relacionadas con el crimen organizado.

Algunos críticos consideran que este tipo de letras podría contribuir a la normalización de la violencia o a la romantización del poder armado. Otros, en cambio, argumentan que el género musical al que pertenece el intérprete refleja problemáticas sociales ya existentes y forma parte de una tradición cultural que documenta realidades complejas.

La polémica ha generado llamados al boicot y cuestionamientos directos hacia el cantante, así como posturas en defensa de la libertad creativa y de expresión artística. Hasta el momento, el artista no ha emitido un posicionamiento público al respecto.

Debate sobre el impacto de la música en la sociedad

El debate rebasa la figura individual del intérprete y reabre una discusión de larga data en México sobre el papel de la música popular: si actúa como testimonio social de su tiempo o si puede influir en la percepción y normalización de la violencia dentro del país.