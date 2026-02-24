Maribel Guardia aclara uso de naltrexona en su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia habló públicamente sobre la naltrexona, sustancia que, según declaraciones de su exnuera Imelda Garza Tuñón, le habría sido colocada a Julián Figueroa como parte de un tratamiento para ayudarlo a dejar el consumo de sustancias.

Aunque la actriz confirmó que su hijo recibió este implante, rechazó que el medicamento haya sido la causa de su fallecimiento. Para respaldar su postura, contó con el apoyo del exboxeador Julio César Chávez.

Semanas atrás, Imelda Garza Tuñón —viuda de Julián y madre de su hijo— señaló que tanto Maribel como su esposo habrían influido en la decisión de que el joven se colocara un “chip” con naltrexona, utilizado comúnmente como apoyo en procesos de rehabilitación.

¿Qué declaró Maribel Guardia sobre la naltrexona?

A través de un video publicado en redes sociales, Maribel decidió hablar directamente del tema. En el material explicó que, si bien su hijo utilizó el implante, este no es un medicamento que provoque un paro cardíaco ni situaciones de riesgo vital, como se ha especulado.

En el video también participa Julio César Chávez, quien comentó que su propio hijo llegó a usar un implante similar. Según explicó, este tratamiento puede generar molestias como dolor de cabeza, náuseas o malestar temporal, pero no representa un peligro grave para la salud.

¿Cuál es la opinión de Julio César Chávez sobre la naltrexona?

Chávez añadió que en centros de rehabilitación han visto casos de personas que incluso han seguido consumiendo sustancias aun con el implante, sin que este les haya causado complicaciones mayores.

Durante la conversación, el exboxeador también reveló que él mismo utilizó un parche con naltrexona en el pasado. Comentó que al inicio le ayudó a disminuir el deseo de consumir, aunque después reconoció que continuó enfrentando dificultades.

Ambos coincidieron en que la naltrexona permanece activa en el organismo aproximadamente tres meses y subrayaron la importancia de que las familias estén atentas ante cualquier señal de consumo, ya que un hábito puede abrir la puerta a otros.