Rafael Amaya protagoniza nueva serie sobre Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Rafael Amaya encabezará nueva serie sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El actor Rafael Amaya anunció su participación en una nueva serie televisiva centrada en la figura de Joaquín Guzmán, conocido como "El Chapo". El proyecto contará con la producción de Emma Coronel Aispuro, esposa del exlíder criminal.

Amaya, ampliamente reconocido por su papel protagónico en la serie El Señor de los Cielos, regresará a la pantalla chica no solo como actor principal, sino también como productor. De acuerdo con la información difundida por el medio especializado Deadline Hollywood, la producción estará a cargo de Amaya Productions y Zero Gravity Management, compañía conocida por participar en títulos como El Contador y la serie Ozark.

La serie se centrará en la perspectiva de Emma Coronel, esposa de El Chapo.

La nueva serie abordará la historia desde la perspectiva de Emma Coronel, quien también figura como productora del proyecto. Hasta el momento, se ha informado que el equipo aún se encuentra en la búsqueda del guionista que desarrollará la trama.

A través de sus redes sociales, Rafael Amaya expresó su entusiasmo por esta colaboración: "Es un honor trabajar con Emma Coronel y Maritza en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte", escribió el actor.

Rafael Amaya, conocido por su papel en El Señor de los Cielos, regresa a la pantalla.

El anuncio ha generado expectativa en la industria televisiva, al tratarse de una nueva producción que retoma la figura de uno de los personajes más conocidos del narcotráfico en México, ahora desde una óptica distinta.