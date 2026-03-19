Eduin Caz despide al Dr. Culichi tras su fallecimiento

Eduin Caz despide al Dr. Culichi con emotivo mensaje y fotos inéditas

El mundo del espectáculo se vistió de luto este 18 de marzo tras confirmarse el fallecimiento de Aneudi Rendón Moreno, conocido como "Dr. Culichi", quien mantenía una cercana amistad con Eduin Caz, líder de Grupo Firme.

A través de redes sociales, el intérprete de "Ya Supérame" expresó su tristeza por la partida de su amigo, a quien recordó con un mensaje lleno de cariño, acompañado de fotografías inéditas que compartieron juntos.

"El viejo más positivo que he conocido se nos fue. Todo lo que dijo que haría, lo hizo", escribió el cantante, destacando la actitud y determinación que caracterizaban al cirujano.

El vínculo entre Eduin Caz y el Dr. Culichi

El vínculo entre ambos creció con el tiempo, incluso llegando a colaborar en la música. Uno de los sueños del "Dr. Culichi" era cantar, deseo que logró cumplir gracias a Eduin, quien lo invitó a grabar un dueto que actualmente suma millones de reproducciones en plataformas digitales.

En su mensaje, el cantante también se mostró vulnerable ante la pérdida y expresó sus condolencias a la familia del médico: "Me da una tristeza terrible enterarme que se nos fue. Mando mi más sentido pésame para toda su familia".

Causas del fallecimiento del Dr. Culichi

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas del fallecimiento. La noticia fue confirmada por la familia del cirujano a través de un comunicado en redes sociales.

De manera extraoficial, versiones difundidas en redes señalan que el deceso podría estar relacionado con un infarto; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

La partida del "Dr. Culichi" ha generado múltiples reacciones entre seguidores y figuras del medio, quienes lo recuerdan no solo por su trabajo como cirujano, sino también por su entusiasmo y pasión por la música.